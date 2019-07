Torino, Politano può essere un'occasione. L'interista costa circa 20 mln

© foto di PhotoViews

Non solamente Simone Verdi nel mirino del Torino. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, per i granata potrebbe addirittura aprirsi l'occasione Matteo Politano: l'esterno dell'Inter, cercato anche dalla Roma, costerebbe circa 20 milioni. E occhio anche al tentativo di inserimento, nei confronti della Sampdoria che pareva vicina a chiudere, per Emiliano Rigoni, argentino dello Zenit che ha vestito la maglia dell'Atalanta all'inizio di questa stagione.