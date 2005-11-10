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Torino, rebus sul rientro di Fortini ma migliorano le condizioni di Ilkhan

Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 10:15Serie A
22.10.2026 10:15Serie A
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Entrambi stanno recuperando da un problema agli adduttori. Il centrocampista potrebbe rientrare per la gara di Frosinone del 1 novembre
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Torino è già giornata di vigilia, domani i granata scenderanno in campo contro il Monza con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva. Ignazio Abate vuole dare continuità ai risultati delle ultime uscite, ma dovrà fare i conti con alcune assenze che continuano a condizionare le scelte a disposizione.

Fortini, rebus sul rientro

Come riferito da Tuttosport, Niccolò Fortini sta proseguendo al Filadelfia il lavoro differenziato e non sarà a disposizione per la sfida contro il Monza. Al momento è difficile stabilire una data certa per il suo rientro: anche la trasferta di martedì contro il Como resta a forte rischio. Una situazione da monitorare con attenzione per Abate, che dovrà continuare a gestire le risorse disponibili sulle corsie esterne in un calendario particolarmente fitto di impegni.

Fuori anche Ilkhan e Rodriguez

Qualche segnale incoraggiante arriva invece da Emirhan Ilkhan, che si sta avvicinando al recupero dopo la distrazione muscolare di basso grado all’adduttore destro rimediata contro l’Udinese. Il centrocampista turco ha svolto anche ieri un allenamento personalizzato e difficilmente verrà convocato per domani, ma punta a tornare a disposizione per la trasferta di Frosinone. Situazione diversa per Ricardo Rodriguez: lo svizzero ha riportato una lesione tendinea di basso grado ai flessori della coscia sinistra durante l’allenamento post partita al Tardini. Salterà almeno le prossime tre gare e il suo rientro resta da valutare. Un’assenza pesante per Abate, che perde un difensore duttile, capace di adattarsi sia nella linea a quattro sia in quella a tre.

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