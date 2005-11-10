Torino-Udinese, Abate: "Fortini da valutare. Adams non ha i 90' nelle gambe"
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
10.10.2026 16:23Serie A
Il tecnico dei granata ha fatto il punto della situazione sullo stato di salute dei suoi giocatori
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel corso della conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Udinese, Ignazio Abate ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori del Torino:
Ci fa un punto dall'infermeria?
"Stanno tutti bene, è da valutare Fortini che soffre un po' di pubalgia".
Come stanno Zapata e Adams?
"I 90 minuti li hanno Simeone e Kulenovic. Zapata ha dato continuità del lavoro ma è indietro come brillantezza, Adams è a disposizione ma non ha i 90 minuti. E sono felice di Pellegri, è stata una sorpresa ritrovarmelo in questa condizione: ha avuto due infortuni pesanti, lui fa quasi sempre doppio allenamento e ha il veleno dentro per dimostrare il suo valore. L'età è ancora dalla sua".
Altre notizie Serie A
Oggi
16:50 Serie A
Inter-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Elphege dal 1', Chivu sceglie ancora Esposito
16:45 Serie A
Spalletti ha rigenerato Nico Gonzalez: "Ha lo sguardo di chi vuole determinare il suo futuro"
16:38 Serie A
Darmian riparte da Bologna: "Avevo ancora voglia di giocare. Palladino farà molto bene"
16:33 Serie A
Autogol di Vasquez e la Fiorentina torna in partita: Genoa avanti ma per 2-1 a Marassi
16:30 Serie A
Il Cagliari vola, ma Pisacane resta coi piedi per terra: "Non è cambiato nulla, obiettivo salvezza"