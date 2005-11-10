Torino-Udinese, Abate: "Fortini da valutare. Adams non ha i 90' nelle gambe"

Nel corso della conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Udinese, Ignazio Abate ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori del Torino:

Ci fa un punto dall'infermeria?

"Stanno tutti bene, è da valutare Fortini che soffre un po' di pubalgia".

Come stanno Zapata e Adams?

"I 90 minuti li hanno Simeone e Kulenovic. Zapata ha dato continuità del lavoro ma è indietro come brillantezza, Adams è a disposizione ma non ha i 90 minuti. E sono felice di Pellegri, è stata una sorpresa ritrovarmelo in questa condizione: ha avuto due infortuni pesanti, lui fa quasi sempre doppio allenamento e ha il veleno dentro per dimostrare il suo valore. L'età è ancora dalla sua".