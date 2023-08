Torino, si punta a recuperare Bellanova, Milinkovic-Savic, Ricci e Sanabria entro lunedì

Il Torino lavora per avere Bellanova, Milinkovic-Savic, Ricci e Sanabria in gruppo entro il prossimo lunedì, mettendoli così a disposizione per la sfida contro la FeralpiSalò, primo turno di Coppa Italia: per il portiere si tratta di distrazione di basso grado bicipite femorale sinistro, mentre per tutti gli altri un affaticamento muscolare non grave. Per quanto riguarda Seck invece, l'attaccante starà fermo per qualche giorno e non ci sarà in Coppa Italia.