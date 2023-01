Torino, Singo non vuole rinnovare: i granata guardano alla Premier per cederlo

vedi letture

Wilfried Singo ha il contratto in scadenza con il Torino nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare. Le richieste dei granata per cederlo, come riportato da Tuttosport, si aggirano sui 15 milioni di euro e si guarda, oltre al mercato italiano, in particolare alla Premier League che, per le caratteristiche fisiche e tecniche dell'esterno, è un campionato dove può trovare una buona dimensione.