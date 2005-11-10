TMW Torino, sondaggio del Betis per Casadei. Possibili sviluppi nelle prossime settimane

Il Betis Siviglia continua a guardare in Italia per provare a rinforzare il proprio centrocampo. Nelle scorse settimane era andato a vuoto un tentativo per Rolando Mandragora della Fiorentina. Ora il mirino del club andaluso è puntato su Torino e nello specifico su Cesare Casadei. La società biancoverde proprio in queste ore ha effettuato un sondaggio esplorativo per capire l'eventuale fattibilità di un'operazione legata al centrocampista ex Inter e Chelsea, senza ancora approfondire la questione.

Una situazione che dovrà comunque essere monitorata nelle prossime settimane, quando le dinamiche di mercato saranno più chiare da ogni punto di vista. Nei giorni scorsi sul giocatore erano stati segnalati interessi anche dalla Premier League, con Everton e Brighton che avevano accarezzato l'idea di riportare il giocatore in Premier League. In questa stagione con la maglia granata sulle spalle, il classe 2003 ha messo insieme buoni numeri: in totale sono state 36 presenze con 7 gol all'attivo, di cui 6 in campionato.