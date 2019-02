© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Udinese sbaglia un calcio di rigore a Torino. Dopo un evidente tocco in area di Djidji su Okaka, il signor Guida aveva infatti assegnato un penalty ai bianconeri con l'ausilio del VAR. Un'occasione ghiotta non sfruttata però da Rodrigo de Paul, che si è fatto ipnotizzare da Sirigu. Grande risposta del portiere granata, continua invece il momento no del fantasista argentino così come la maledizione dagli undici metri per la squadra di Nicola.