Torino, Vagnati: "A San Siro con voglia e entusiasmo. Vlasic? Siamo stati bravi a prenderlo"

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con l'Inter: "Arriviamo a San Siro con l'ambizione di fare una gara al massimo delle nostre possibilità, affrontiamo una squadra forte in tutto. Non cambia niente se hanno giocato da poco, veniamo qua con voglia e con un entusiasmo che ci può aiutare".

Vlasic è la vera sorpresa di questo Torino. Ve lo aspettavate così?

"È uno dei quei giocatori che unisce qualità tecniche e fisiche, il West Ham lo aveva pagato tanti soldi ma in Inghilterra non è andata come si aspettavano. Siamo stati bravi a prenderlo, ma il campionato è ancora lungo".