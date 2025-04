Live TMW Torino, Vanoli: "Buttati 45', dobbiamo imparare a fare noi la partita"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

17.15 - Il Torino allunga la striscia positiva, ma non oltre l'1-1 in casa con il Verona: Adams sbaglia un rigore e Milinkovic-Savic regala il vantaggio a Sarr, poi Elmas realizza il pari e nel finale va registrata l'espulsione di Ricci. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Paolo Vanoli commenterà il pareggio contro i gialloblu. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 17.32 - Comincia la conferenza stampa di Vanoli

E' sembrato un Toro imballato nel primo tempo: come mai?

"E' vero, è ciò che ho detto alla squadra. Non possiamo buttare via 45 minuti: il caldo c'era anche per il Verona, questo è stato un altro step. La Lazio faceva la partita ed era più facile, dobbiamo imparare noi a fare la gara. Siamo stati lenti nel giropalla, a cercare Ricci, ad attaccare la profondità corta. E questo ha dato vantaggio a un Verona organizzato, per loro un punto era oro dopo il pareggio del Lecce. Da qui alla fine dobbiamo crescere. Sono severo con i miei ragazzi, ma nel secondo tempo dopo gli episodi del rigore sbagliato e dell'errore di Vanja hanno reagito. Ed è uno step di crescita: siamo in continua costruzione, mettiamo un mattoncino per volta. Domani penseremo già al Como"

E' importante pensare a un Toro futuro con Elmas...

"L'ho detto alla vigilia: non guardo al futuro, ma al presente. E adesso penso a ciò che abbiamo fatto oggi e poi penserò al Como. A gennaio abbiamo inserito qualità, ma questa è una squadra che tecnicamente non può fare un primo tempo come oggi. Abbiamo cercato e cercheremo fino alla fine..."

E sull'errore di Vanja?

"Fa parte della crescita e tante volte ci ha salvato, è la sua personalità e non mi preoccupa. E non mi preoccupa nemmeno il rigore di Adams: dobbiamo reagire, lo sappiamo fare e lo abbiamo fatto a Roma. Abbiamo una sconfitta nelle ultime 14, siamo una squadra che c'è. Abbiamo da migliorare, ma ci siamo"

Come è intervenuto durante l'intervallo per sistemare la fase difensiva?

"Nel calcio di oggi è difficile essere sorpresi. Sapevamo che Valentini cercava la profondità di Sarr e Mosquera, nel primo tempo siamo stati lenti con il pallone. E quando non ti escono le cose, ti innervosisci e abbassi la testa, così subisci anche in fase difensiva. Sono i dettagli che fanno la differenza, mi sono arrabbiato perché un difensore non può scivolare. E' da tempo che penso se sono i campi nuovi o i tacchetti che ti fanno scivolare...Le prossime saranno partite diverse: avete visto il Parma, in un attimo se abbassi la concentrazione succede di tutto. Dobbiamo crescere anche in prospettiva futura"

Il rigorista era Adams?

"Sì, era lui. Ma ne abbiamo visti pochi di rigori...(ride, ndr)"

Più soddisfatto o insoddisfatto?

"Non posso essere soddisfatto per il primo tempo, ma alla fine nella ripresa abbiamo capito e reagito a un rigore sbagliato e a un gol subito per un nostro errore. Potevano abbattere chiunque, ma su questo abbiamo fatto un passo avanti. E' giusto avere pazienza con le squadre chiuse, come oggi, ed eravamo preparati, e su questo abbiamo fatto un passo avanti"

E' stato sbagliato l'approccio mentale?

"E' un'attitudine da migliorare: dico sempre che diventeremo forti quando faremo switch on e switch off. E' una capacità da imparare. E lo può insegnare chi ha esperienza, come Maripan o Biraghi. Lo dobbiamo coltivare, tutti i giorni"

Ore 17.43 - Termina la conferenza stampa di Vanoli