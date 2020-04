Tra calcio e tv si va verso la rottura: la Lega fa fronte comune con Germania e Spagna

vedi letture

Si prospettano settimane di incontri ma soprattutto di scontri tra il calcio italiano e i broadcaster. Il Giornale oggi in edicola spiega che i presidenti di Serie A considerano i 220 milioni complessivi che Sky più DAZN con IMG devono versare entro il 1° maggio come prossima rata per i diritti tv, l'unica boccata d'ossigeno in un periodo di zero incassi e dove l'accordo sul taglio ingaggi non è ancora stato depositato. Il giornale spiega che ci sarà chiusura totale rispetto alla richiesta di sconti avanzata dalle pay tv ma che la Lega ha avviato contatti coi colleghi tedeschi e spagnoli per fare fronte comune.