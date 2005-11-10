Tresoldi e la tripletta a San Siro, il padre: "Sceglierà da solo fra Italia e Germania"

Serata di gloria quella di ieri per Nicolò Tresoldi, con la tripletta segnata contro l'Inter a San Siro in Champions League. Il papà Emanuele, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sue emozioni:

Il sorriso di suo figlio di ieri sera è uno spot per il calcio...

"Ieri è andata bene, ovviamente era contento e non lo ha nascosto… Ci siamo visti dopo la partita, poi si è incontrato con i suoi amici italiani. Tutto molto bello anche dal punto di vista sentimentale".

Gli amici erano milanisti?

"C'erano anche amici interisti... Ma alla fine erano tutti contenti e hanno fatto festa insieme".

Sogna di tornare in Italia con la maglia del Milan?

"Da bambino si è avvicinato al calcio così, la sua squadra è sempre stata il Milan. Credo che sarebbe una soddisfazione immensa un giorno vestire la maglia del Milan".

Italia o Germania, davvero non ha ancora deciso?

"Io non mi sento di dare consigli, è grande e vaccinato e sa gestire le sue cose. Non nega che voglia finire il suo percorso in U21 con la Germania, poi si vedrà. Sta vivendo alla giornata, sta succedendo tutto in fretta e cose molto grandi. Ci vuole tempo per gestire gli step ma è grande e vaccinato e deciderà da solo".

A lei ha detto se ha deciso o no?

"No, parla più con la sorella e la madre, con le donne di casa. Con me parla di altre cose".

Il pallone della tripletta?

"Lui è geloso dei suoi cimeli, li tiene nascosti, non so dove lo metterà il pallone di ieri sera".