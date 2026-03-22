Troppo facile per il Como: Douvikas spinge in porta, Pisa sotto 2-0 al Sinigaglia
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Gol e assist per Diao, zampata di Douvikas. Il Como gioca e arrotonda facilmente il punteggio per 2-0 al minuto 29, l'esterno senegalese punta e salta Canestrelli, con il greco a raccogliere perfettamente una palla solo da spingere in porta per bucare ancora Nicolas. Blackout del Pisa al Sinigaglia.
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