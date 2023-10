Tutto l'affetto del Newcastle per Tonali: applausi dello stadio nel riscaldamento

Weekend particolare per Sandro Tonali, centrocampista italiano attualmente in panchina nella gara tra il suo Newcastle e il Crystal Palace. In attesa dell'esito del patteggiamento, l'ex Milan è stato infatti considerato regolarmente a disposizione dal tecnico dei Magpies e potrà entrare nel secondo tempo.

Applausi al riscaldamento. Da segnalare, nel frattempo, l'affetto dimostrato dal St. James' Park nei confronti del proprio giocatore. Al momento di alzarsi per un breve riscaldamento appena prima dell'intervallo, infatti, Tonali è stato raggiunto dagli applausi del pubblico bianconero.