Udinese, anche la Lazio mette nel mirino Tokoz del Besiktas

© foto di Federico De Luca

Si allunga la lista delle pretendenti per Dorukhan Tokoz, centrocampista del Besiktas. Secondo quanto riportato da UdineseBlog, oltre all'Udinese in pole per il giocatore e le sirene che portano a Sassuolo e Genoa, ci sarebbero anche gli occhi della Lazio sul calciatore classe 1996.