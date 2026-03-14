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Udinese-Juventus, forfait di Buksa. Problemi al polpaccio per il polacco
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Forfait in casa Udinese poco prima della partita contro la Juventus. I friulani devono rinunciare ad Adam Buksa a seguito di un problema al polpaccio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. 29 anni, il polacco ha giocato 21 partite con la maglia bianconera segnando 2 reti.
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