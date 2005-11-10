Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: Amorim sorprende con Diawara dal 1'
Si salvi chi può. L’incrocio di Udinese-Milan è di quelli da dentro o fuori, almeno potenzialmente, per i due allenatori. Fischio d’inizio alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine, direzione affidata all’arbitro Marcenaro. Di seguito le formazioni ufficiali.
Kosta Runjaic ritrova Zaniolo, dalla panchina, e sceglie Chakvetadze ed Ekkelenkamp a supporto dell’unica punta Davis. Recuperato Abankwah.
Ruben Amorim preferisce il giovane Sankhoun Diawara come terzino sinistro nella difesa a quattro, mentre Bartesaghi avanza a centrocampo. In attacco c’è Goncalo Ramos, recuperato a tempo record.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Bertola, Arizala, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Ebosse, Jovanovic. Allenatore: Runjaic.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Comotto, Vladimirov, Ossola, Terracciano, Perera, Cissè, Menon, Vos, Cisse, Camarda, Musah. Allenatore: Amorim.