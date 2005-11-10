Com'è andato l'esordio in Serie A del baby gigante del Milan, Sankhoun Diawara

La scommessa di Ruben Amorim ha dato i suoi frutti. Nella vittoria per 2-0 del Milan sul campo dell'Udinese, Sankhoun Diawara ha vissuto la sua prima partita in Serie A, partendo subito titolare e restando in campo per tutti i 90 minuti. Una scelta a sorpresa, quella dell'allenatore rossonero, che ha schierato il ventenne francese nel ruolo di terzino sinistro, affidandogli un compito delicato in una trasferta tutt'altro che scontata. Dopo i 33 minuti complessivi nelle due apparizioni in Europa League, il giovane difensore ha risposto con personalità, contribuendo al successo di una squadra capace di gestire la gara senza concedere troppo agli avversari.

Il Milan ha investito 2 milioni di euro per prenderlo in estate

Alto 190 centimetri, mancino e dotato di una struttura fisica importante, Diawara nasce come difensore centrale, ma può adattarsi anche sulla corsia sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Troyes, dove era arrivato nel 2020, ha debuttato tra i professionisti in Coppa di Francia nel novembre 2024. Nella stagione 2025/26 ha raccolto 17 presenze, contribuendo alla promozione del club francese in Ligue 1. Il Milan ha deciso di puntare su di lui nell'estate 2026, con un contratto fino al 2031 e opzione di rinnovo, immaginandolo soprattutto come un investimento per il futuro. L'emergenza in difesa, però, gli ha permesso di anticipare i tempi.

L'esordio di Udine fa ben sperare

La prima impressione è stata positiva. Diawara ieri sera ha giocato con semplicità, evitando rischi inutili e dimostrando attenzione nelle letture difensive. L'Udinese è riuscita a sorprenderlo fuori posizione soltanto in un'occasione nella ripresa, senza però trasformarla in un problema concreto per i rossoneri. La nostra pagella su TMW gli ha assegnato difatti un 6, sottolineandone la personalità e gli errori ridotti al minimo. Per il ragazzo conosciuto come "Papis", soprannome affettuoso ricevuto dalla madre, si tratta di un esordio incoraggiante: il Milan ha trovato una risposta affidabile in una serata importante e Amorim adesso può valutare con maggiore fiducia le sue alternative sulla fascia sinistra.