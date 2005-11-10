Udinese, Runjaić: "Dobbiamo accettare il momento e cambiare la situazione. Zaniolo può aiutarci"

Le parole del tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic nel prepartita della sfida di campionato contro il Milan. Le riporta DAZN:

"Credo che dobbiamo continuare a lavorare forte e a concentrarci partita per partita. Dobbiamo accettare il momento e mettere quanto più impegno possibile, senza pensare a quello che è stato. Abbiamo avuto due stagione molto solide e non siamo mai scesi sotto il dodicesimo posto. Non si tratta di me, ma io metto tutte le mie energie per cambiare la situazione. Sappiamo che va cambiata. Zaniolo? È stato un inizio di stagione complicato, sappiamo che può aiutarci a partita in corso".