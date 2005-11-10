Il futuro di Jan Urban sulla panchina della Polonia è sempre più in bilico. Una sola vittoria nelle ultime otto partite e il penultimo posto nel gruppo 4 della Nations League hanno alimentato le critiche nei confronti del commissario tecnico, inizialmente accolto con grande entusiasmo nell'estate 2025. Il presidente federale Cezary Kulesza sta valutando la situazione e potrebbe decidere di cambiare guida tecnica, nonostante il contratto di Urban sia valido fino a novembre 2027.

Runjaic, occasione di riscatto dopo l'Udinese

Tra i principali candidati alla successione, scrive il Messaggero Veneto, c'è Kosta Runjaic, esonerato dall'Udinese dopo il pesante 5-2 casalingo contro la Roma. Il tecnico tedesco potrebbe avere l'opportunità di ripartire immediatamente da una panchina prestigiosa. A suo favore c'è soprattutto la profonda conoscenza del calcio polacco visto che ha allenato per sette anni il Pogon Stettino e per due stagioni il Legia Varsavia. Inoltre, può contare su uno staff composto da collaboratori polacchi, tra cui il vice Przemyslaw Malecki.

Brzeczek e Skorza gli altri candidati

La concorrenza, però, non manca. Tra le alternative indicate dai media polacchi figurano Jerzy Brzeczek, attuale commissario tecnico dell'Under 21 ed ex selezionatore della nazionale maggiore, e Maciej Skorza, già allenatore del Lech Poznan.