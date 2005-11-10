Il futuro di Jan Urban sulla panchina della Polonia è sempre più in bilico. I risultati delle ultime settimane hanno aperto una riflessione ai vertici della federazione: una sola vittoria nelle ultime otto partite e il penultimo posto nel gruppo 4 di Nations League hanno alimentato le critiche nei confronti del commissario tecnico, inizialmente accolto con grande entusiasmo nell’estate 2025.

Runjaic, un volto già noto al calcio polacco

Il presidente federale Cezary Kulesza sta valutando la situazione, nonostante Urban abbia un contratto valido fino a novembre 2027. Tra i principali candidati alla successione c’è Kosta Runjaic, che ha appena risolto il proprio accordo con l’Udinese dopo l’esonero e potrebbe quindi tornare subito in panchina. Per il tecnico tedesco sarebbe una grande occasione di rilancio, ma anche un ritorno in un ambiente che conosce molto bene: Runjaic ha infatti allenato per sette anni il Pogon Stettino e per due stagioni il Legia Varsavia, maturando una profonda esperienza nel calcio polacco. Inoltre potrebbe contare su uno staff già rodato, con collaboratori locali come il vice Przemyslaw Malecki.

Qualora venisse scelto, Runjaic diventerebbe il secondo commissario tecnico della Polonia con un passato recente in Serie A, dopo Paulo Sousa. L’esperienza dell’ex allenatore di Fiorentina e Salernitana, però, non lasciò un ricordo particolarmente positivo: il suo ciclo terminò tra critiche e con l’addio anticipato alla Nazionale.

Brzeczek e Skorza le alternative

La federazione valuta anche altre soluzioni. Tra i nomi emersi ci sono Jerzy Brzeczek, attuale ct dell’Under 21 ed ex selezionatore della Nazionale maggiore, e Maciej Skorza, tecnico già protagonista sulle panchine dei principali club polacchi, tra cui il Lech Poznan. La decisione finale spetterà a Kulesza, chiamato a scegliere se continuare con Urban oppure affidare alla Polonia un nuovo progetto tecnico.