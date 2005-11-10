Udinese, Zaniolo: "Voglio ringraziare Runjaic, gli auguro il meglio. Zanetti carico a mille"

Prima di Paolo Zanetti sulla panchina dell'Udinese questa sera al Penzo, prima della sfida ai microfoni di DAZN ha parlato così Nicolò Zaniolo: "Ci tenevo ringraziare Runjaic per tutto quello che ha dato alla squadra, in momenti così difficili paga l'allenatore e gli auguro il massimo. Il nuovo allenatore si è presentato carico a mille, ci ha trasmesso la carica e siamo felici di avere Zanetti come allenatore che ci potrà dare molto".

E' arrivata anche la convocazione in Nazionale.

"Oggi pensiamo alla partita, è anche molto delicata. Dopo penseremo alla maglia azzurra, sono felicissimo ma oggi c'è la partita per portare a casa tre punti".