Udinese, Zaniolo: "Voglio ringraziare Runjaic, gli auguro il meglio. Zanetti carico a mille"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 20:22Serie A
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06.11.2026 20:22Serie A
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Prima di Paolo Zanetti sulla panchina dell'Udinese questa sera al Penzo, prima della sfida ai microfoni di DAZN ha parlato così Nicolò Zaniolo: "Ci tenevo ringraziare Runjaic per tutto quello che ha dato alla squadra, in momenti così difficili paga l'allenatore e gli auguro il massimo. Il nuovo allenatore si è presentato carico a mille, ci ha trasmesso la carica e siamo felici di avere Zanetti come allenatore che ci potrà dare molto".
E' arrivata anche la convocazione in Nazionale.
"Oggi pensiamo alla partita, è anche molto delicata. Dopo penseremo alla maglia azzurra, sono felicissimo ma oggi c'è la partita per portare a casa tre punti".
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