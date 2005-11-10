Kosta Runjaic ha risolto il suo contratto con l'Udinese. Nelle scorse settimane il tecnico tedesco era stato esonerato dal club friulano, sostituito da Paolo Zanetti. Ora è arrivata anche l'ufficialità della risoluzione del contratto. Runjaic potrà quindi tornare ad allenare subito, ovviamente all'estero.

Risoluzione consensuale per Runjaic e i suoi collaboratori

Udinese Calcio comunica che Kosta Runjaic e i suoi collaboratori Małecki e Trukan hanno risolto consensualmente il rapporto che li legava al club.

A loro i migliori auguri per le future esperienze professionali.