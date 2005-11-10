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Udinese, Runjaic risolve il contratto: può tornare subito ad allenareUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:21Serie A
autore Daniel Uccellieri
19.11.2026 18:21Serie A
Runjaic risolve il contratto con l'Udinese e può tornare subito ad allenare, ma soltanto all'estero.
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Kosta Runjaic ha risolto il suo contratto con l'Udinese. Nelle scorse settimane il tecnico tedesco era stato esonerato dal club friulano, sostituito da Paolo Zanetti. Ora è arrivata anche l'ufficialità della risoluzione del contratto. Runjaic potrà quindi tornare ad allenare subito, ovviamente all'estero.
Risoluzione consensuale per Runjaic e i suoi collaboratori
Udinese Calcio comunica che Kosta Runjaic e i suoi collaboratori Małecki e Trukan hanno risolto consensualmente il rapporto che li legava al club.
A loro i migliori auguri per le future esperienze professionali.
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