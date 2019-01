Udinese, salta la cessione di Coulibaly al Carpi. C'è il veto di Nicola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Sky Sport, sembra essere saltata la trattativa per il trasferimento in prestito al Carpi del giovane centrocampista dell'Udinese Mamadou Coulibaly. Il mister dei friulani Davide Nicola, infatti, non ha dato l'assenso per la cessione del classe 1999, che potrebbe addirittura giocare titolare contro il Parma alla ripresa del campionato. Il senegalese non ha ancora mai giocato in Serie A, ma l'Udinese e Nicola hanno intenzione di puntare su di lui per il futuro.