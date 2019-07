© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo quattro stagioni in Italia (una all'Hellas Verona e tre all'Udinese), Samir Caetano de Souza Santos potrebbe tornare in Brasile. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, il difensore bianconero, classe 1994, sarebbe vicino al Flamengo, club in cui è cresciuto. Il suo contratto con i friulani scade nel 2022.