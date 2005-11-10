Udinese sommersa dai fischi: al 45' il Lecce è avanti 2-0 e ha sfiorato più volte il tris

L’Udinese è rientrata negli spogliatoi tra i fischi dei propri tifosi, dopo un primo tempo da dimenticare contro il Lecce. Al Bluenergy Stadium i friulani sono sotto 2-0 al termine di una frazione in cui la squadra di mister Runjaic ha mostrato fragilità difensive e poca incisività in attacco. I salentini hanno sbloccato il risultato al 12’: sul corner perfetto di Gallo, Gaspar ha anticipato tutti di testa, approfittando della marcatura troppo morbida di Karlstrom. La squadra di casa ha provato a reagire, ma senza alcuna efficacia: al 18’ Davis ha sprecato una grande occasione a porta praticamente vuota, controllando male il pallone dopo un’uscita imprecisa di Falcone.

N'Dri raddoppia di petto

Il Lecce, al contrario, ha giocato con personalità, trovando spazi e mettendo ripetutamente in difficoltà la retroguardia bianconera. Dopo le occasioni per Geubbels e Coulibaly, i giallorossi hanno colpito ancora al 33’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo i tocchi di Gaspar e Veiga, N’Dri ha trovato la deviazione decisiva con il petto sulla linea di porta, firmando il raddoppio. L’Udinese ha accusato il colpo e ha rischiato di crollare definitivamente.

Okoye evita la goleada nel finale

Nel finale è stato Okoye a evitare un passivo ancora più pesante, intervenendo prima su N’Dri e poi su Geubbels con un doppio miracolo. In precedenza Fatah aveva già colpito la traversa con una conclusione a giro, mentre Alaba si era reso protagonista di una chiusura decisiva per impedire a Coulibaly di servire Geubbels a pochi passi dalla porta. Proprio il centravanti francese, al 45’, ha avuto un’altra clamorosa opportunità per lo 0-3, spedendo a lato a tu per tu con Okoye. Un primo tempo tutto in salita per i friulani.

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