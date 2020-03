UEFA, Ceferin: "Ringrazio la CONMEBOL per aver rinviato la Copa America al 2021"

vedi letture

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, dopo la decisione di spostare Euro 2020 al 2021, ha ringraziato anche la CONMEBOL che ha rinviato la Copa America, sempre al 2021: "Vorrei ringraziare Alejandro Dominguez e CONMEBOL, che hanno deciso di spostare la Copa America 2020 di CONMEBOL per seguire le raccomandazioni emesse dalle organizzazioni internazionali di sanità pubblica per attuare misure estreme e in seguito al rinvio di EURO 2020. Ciò significa che i club e le leghe in Europa avranno il minor disturbo possibile nella disponibilità dei loro giocatori. Questi sforzi congiunti e soprattutto questa decisione coordinata e responsabile, sono profondamente apprezzati da tutta la comunità calcistica europea".