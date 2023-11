ufficiale Il Genoa blinda Gudmundsson dagli assalti delle big: i dettagli del rinnovo

Albert Gudmundsson è una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione in Serie A. Il talento del Genoa, dopo le ottime cose in Serie B, si sta confermando all'esordio nella massima categoria e col Grifone ha fin qui collezionato 14 presenze fra campionato e Coppa Italia mettendo insieme 7 gol e un assist. Numeri importanti, che hanno attirato gli interessi delle big e soprattutto convinto il Genoa a chiudere in brevissimo tempo il rinnovo del contratto. Con l'ufficialità che è arrivata proprio in questi minuti:

"Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Albert Gudmundsson fino al 2027. Il calciatore islandese prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha realizzato 22 reti e collezionato 6 assist in 64 presenze", si legge sul sito ufficiale.