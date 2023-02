ufficiale Inter, Matias Fonseca dice addio, è del Montevideo Wanderers

vedi letture

Ritorno alle origini per Matias Fonseca (21). L'attaccante nato a Napoli, figlio di Daniel, interrompe il prestito all'Imolese in serie C e si trasferisce in patria. Il Montevideo Wanderers ha annunciato che il giocatore militerà nel club capitolino per tutto il 2023.

La sua esperienza in Italia si conclude con 35 presenze e tre reti in terza serie con Pergolettese ed Imolese, e la militanza nei settori giovanili di Como ed Inter. Tre anni fa la prima ed ultima presenza nelle selezioni azzurre, durante il pareggio esterno contro la Spagna under 19. Nel suo nuovo club, Fonseca Jr. raggiungerà il fratello Nicolas (24) di ruolo centrocampista, a sua volta cresciuto nel Novara.