ufficiale Lecce, saluta capitan Hjulmand. E' un nuovo giocatore dello Sporting

Dopo due stagioni e mezzo si separano le strade del Lecce e di Morten Hjulmand. Il capitano passa allo Sporting CP permettendo al club salentino il più alto incasso della sua storia. Questo il comunicato ufficiale del club: “L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Morten Hjulmand allo Sporting Clube de Portugal. Grazie per averla onorata. Portaci nel cuore capitano".

Cessione record per il Lecce: supera anche quella di Bojinov alla Fiorentina

Al Lecce andrà una somma pari a 19 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus, di cui andrà all'Admira, come premio di valorizzazione: sarebbe la cessione più importante della storia del club giallorosso, superando anche il record di Valeri Bojinov, che nel gennaio 2005 era stato venduto per una cifra complessiva pari a 15 milioni di euro. "Se io mi alzo e vedo che Fazzini vale 20 milioni di euro, che Frattesi è stato pagato 35 milioni, allora io dico che abbiamo ceduto Morten per fare un favore a lui. Quando vediamo certe manovre mettiamo dei paletti", ha detto recentemente Corvino riguardo la cessione del danese.