ufficiale Milan, rinnovo per Gabriele Alesi. L'attaccante firma fino al 2026

vedi letture

Sei reti stagionali con la Primavera, di cui 4 nella Youth League, con la squadra trascinata alla Final Four. Una stagione molto importante per la crescita di Gabriele Alesi, che si è meritato il rinnovo con il Milan: l'attaccante classe 2004 ha firmato fino al 30 giugno 2026: "Sono contentissimo e onorato di continuare a far parte di questa grande famiglia. Forza Milan", ha scritto sui social.