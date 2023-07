ufficiale Napoli, sfuma Tousart. Il centrocampista francese si è trasferito all'Union Berlino

vedi letture

Non proseguirà a Napoli la carriera di Lucas Tousart. Il centrocampista francese non solo resta in Bundesliga ma ha deciso di non spostarsi da Berlino. È di pochi minuti fa l'annuncio dell'Union che si è assicurato le sue prestazioni, strappandolo ai cugini dell'Hertha, retrocessi al termine della scorsa stagione in Zweite Bundesliga. Il Napoli, che sembrava vicino al giocatore ed era pronto all'affondo decisivo è stato superato al fotofinish del club tedesco che ha formulato un'offerta più convincente.

Possibile confronto in Champions contro i partenopei - L'Union non ha reso noti i dettagli del trasferimento. La squadra si è conquistata al termine della scorsa stagione la Champions League dove sarà nella quarta fascia del sorteggio, pertanto è possibile un incrocio proprio contro il Napoli. "Il percorso e il successo dell'Union negli ultimi anni sono stati notevoli e non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida", ha dichiarato Tousart, felice di restare a Berlino. "Mi aspetto di ambientarmi rapidamente nel club e contribuire al successo dell'Union". 26 anni, Tousart chiude l'esperienza all'Hertha con 96 presenze e 9 reti in tre stagioni.