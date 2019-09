© foto di Federico Gaetano

Termina dopo un solo anno l'avventura al Parma di Luca Rigoni: il centrocampista passa al Vicenza, addirittura in Serie C, nonostante il rientro in squadra per la sfida all'Udinese: "La società LR Vicenza comunica di avere acquisito dal Parma, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Luca Rigoni. Il calciatore ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020. Rigoni, centrocampista vicentino classe ’84, ritorna a vestire la maglia biancorossa della sua terra dopo 11 anni ed oltre 300 presenze in Serie A tra Chievo, Palermo, Genoa e Parma".