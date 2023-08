ufficiale Rogerio saluta il Sassuolo dopo 7 stagioni in neroverde. È del Wolfsburg

Il terzino sinistro brasiliano Rogerio saluta il Sassuolo dopo 7 stagioni nella massima serie italiana. Nell’ultima stagione ha collezionato ben 37 presenze, contando le 36 in Serie A e 1 in Coppa Italia: miglior stagione per presenze da quando è in Italia, confezionando tra le altre cose 4 assist e raggiungendo in totale le 156 presenze in Serie A. Dopo il corteggiamento di grandi club europei come Galatasaray, Benfica, Everton, Spartak Mosca, Milan e Lazio, Rogerio ha scelto di trasferirsi al Wolfsburg, in Bundesliga.

Inizia così una nuova avventura per il giovane difensore brasiliano. Queste le dichiarazioni del giocatore diffuse in una nota stampa: "Voglio ringraziare il Sassuolo per questi 7 anni insieme. Sono stati 7 anni davvero intensi, dove ho imparato molto. E’ stato un onore giocare in un campionato così importante come la Serie A e in un club ambizioso come il Sassuolo che valorizza molto i giovani. Sono molto orgoglioso di essere il primo brasiliano under 25 ad aver raggiunto le 150 partite in Serie A, un traguardo davvero importante per me e la mia carriera. Vorrei ringraziare tutti i compagni di tanti anni in neroverde, allenatori, staff, medici, fisioterapisti, magazzinieri, tutti i collaboratori, i dirigenti e i tifosi che mi hanno supportato in questi anni".

"Qui sono cresciuto sia come calciatore ma soprattutto come uomo - conclude Rogerio -. E’ arrivato il momento di cambiare, e penso di aver fatto la scelta giusta per me e per la mia carriera. Il Wolfsburg rappresenta una nuova sfida per me e per la mia crescita professionale. E’ davvero un onore poter indossare i colori di un club storico come questo e sfidarmi in un campionato diverso come la Bundesliga".