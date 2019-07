UFFICIALE: Roma, ceduto Bordin allo Spezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come anticipato negli ultimi giorni, Alessandro Bordin (21 anni domani) lascia definitivamente la Roma per accasarsi allo Spezia, contratto appena depositato. E' ora probabile un prestito del centrocampista in serie C alla Pistoiese.

Cresciuto nel vivaio giallorosso, Bordin ha poi militato con Ternana e Perugia collezionando complessivamente dieci presenze nel torneo cadetto. Nazionale under 20, sarebbe andato in scadenza tra un anno.