UFFICIALE: Sassuolo, depositati i contratti dei giovani Saielli e Grillenzoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due acquisti in prospettiva per il Sassuolo. Come si apprende dal sito della Lega di Serie A, il club neroverde ha infatti depositato i contratti di Stefano Saielli (attaccante classe 2002) e di Simone Grillenzoni (difensore classe 2003). Entrambi arrivano a titolo dalle giovanili del Modena.