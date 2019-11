Ultras Hellas su Balotelli: "Ci scusiamo, non abbiamo ritrovato il pallone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gesto di Mario Balotelli che ha scagliato il pallone verso la curva dell'Hellas Verona dopo aver sentito ululati e buu razzisti nei suoi confronti ha fatto il giro del mondo, con tanti personaggi del calcio e non solo che continuano a discutere sull'argomento anche dopo alcuni giorni. In tutto questo la Curva Sud ha diramato un comunicato: "Vogliamo scusarci con l’intera nazione: ad oggi non siamo riusciti a trovare il pallone scagliato domenica in curva.

Tutti a Milano, graditi e non!

Forza Verona!”.