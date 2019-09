© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è in vantaggio in casa del Brescia grazie a Miralem Pjanic, autore di un bellissimo gol al volo da fuori area dopo una punizione di Dybala ribattuta dalla barriera. Un gol tanto bello quanto importante, per la Juventus che stava soffrendo non poco la quadratura della squadra di Corini. Al minuto 63' Brescia-Juventus è sull'1-2.