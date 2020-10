Un rigore di Quagliarella trascina la Samp contro la Fiorentina al 45'. Che ingenuità di Ceccherini!

Sampdoria in vantaggio al Franchi dopo 45 minuti di gioco. I blucerchiati, partiti in sordina, hanno chiuso meritatamente avanti il primo tempo della sfida valida per il 3° turno di Serie A contro la Fiorentina grazie a un calcio rigore trasformato in modo impeccabile da Fabio Quagliarella al 42'.

Kouamé spreca subito - Parte forte la squadra viola, che con Biraghi a sinistra e Chiesa sulla fascia opposta apporta subito grande pressione alle corsie laterali della Samp. L'occasione per sbloccare il match, così, non ci mette tanto ad arrivare: al minuto 8 Bonaventura viene imbeccato sulla destra da Castrovilli e mette dentro un pallone che Kouamé dovrebbe solo indirizzare in rete, ma l'ex Genoa colpisce malissimo e spara a lato. Sono quindi Vlahovic a cercare gloria al 13' con un gran sinistro da fuori, che Audero è bravo però a smanacciare in corner, e poi Biraghi con una punizione al limite dal 19' che finisce fuori di poco.

La Samp alza il baricentro - La Samp risponde al 20' con uno spunto di Ramirez, ma è la Fiorentina a dettare i ritmi di gioco. Almeno fino alla mezz'ora, quando il copione del match inizia progressivamente a cambiare. La compagine di Ranieri cresce infatti alla distanza e al 36' ha la palla gol più nitida di tutto il primo tempo: cross di Candreva dalla destra, Quagliarella va a vuoto e Castrovilli per poco non fa autogol deviando sulla traversa, prima di un insidiosissimo batti e ribatti in area che finisce in un nulla di fatto. Nel finale di frazione, però, succede davvero di tutto: Bonaventura ci prova dopo un'azione individuale al 37' (tiro lento e centrale), Ramirez chiama Dragowski al miracolo con un gran colpo di testa al 38'.

La sblocca Quagliarella - È proprio il preludio al vantaggio ospite, che arriva a soli tre tre minuti dall'intervallo. Grave ingenuità di Ceccherini, che lo trattiene e atterra in area di rigore causando il penalty: dal dischetto va il bomber blucerchiato, che trafigge Dragowski con freddezza per il suo 86° gol in A con la maglia della Sampdoria.