Una perla di Isaksen accende Lazio-Cagliari: biancocelesti in vantaggio

Grandissimo gol di Gustav Isaksen, che sblocca con un'azione personale la sfida tra Lazio e Cagliari: il danese prende palla sulla sua fascia di competenza, si accentra e col sinistro lascia partite un tiro a girare che beffa Caprile sul secondo palo e gonfia la rete alle sue spalle. Che rete per l'attaccante della Lazio!

