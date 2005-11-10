Under 16, i convocati di Costantino per il 'Val de Marne': presenti Tato e Vaccarella
Simone Lorini
Dopo le amichevoli disputate a Coverciano contro l’Inghilterra ad agosto – una vittoria per 3-2 e una sconfitta per 2-1 – e contro la Spagna a settembre – un pareggio per 1-1 e un ko per 5-1 –, la Nazionale Under 16, informa il sito della FIGC, si prepara a tornare in campo per la 27ª edizione del Torneo Internazionale ‘Val de Marne’, in programma dal 27 al 31 ottobre nella regione dell’Île-de-France.
Il tecnico Giovanni Costantino ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2011, che si ritroveranno domenica 25 ottobre a Roma, prima di partire l’indomani alla volta di Parigi. Gli Azzurrini esordiranno martedì 27 ottobre (ore 14) contro l’Inghilterra, al Centro Sportivo ‘Léo Lagrange’ di Bonneuil-sur-Marne, per poi affrontare la Francia, padrona di casa, giovedì 29 ottobre (ore 16.30) al Centro Sportivo ‘Philippe de Dieuleveult’ di Le Plessis-Trévise, e il Giappone sabato 31 ottobre (ore 14), nuovamente a Bonneuil-sur-Marne.
Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Tommaso Sgrò (Parma);
Difensori: Matthew Appiah Boateng (Parma), Luca Arzuffi (Atalanta), Andrea Bernasconi (Milan), Niccolò Chieffallo (Roma), Samuele Ferraresso (Atalanta), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Adrien Tato (Milan);
Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli), Achille Cremonesi (Milan), Alessandro Grigioni (Como), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Guglielmo Maria Tosi (Como), Marco Vaccarella (Juventus), Lorenzo Vitali (Parma);
Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Gian Michael Portuoundo (Torino), Diego Succi (Cesena).