Italia Under 16 superlativa in Francia: 2-1 ai transalpini, decide un guizzo di Vitali

Grande prova della Nazionale Under 16, che si impone per 2-1 sulla Francia al Centro Sportivo ‘Philippe de Dieuleveult’ di Le Plessis-Trévise, nella seconda giornata della 27ª edizione del Torneo Internazionale ‘Val de Marne’, in programma fino al 31 ottobre nella regione dell’Île-de-France, dopo aver battuto l’Inghilterra per 2-1 all’esordio due giorni fa.

L’Italia sblocca il risultato al 33’ grazie all’attaccante del Bologna, Leonard Maria Lima Ramalho, prima di subire l’1-1 avversario, firmato dall’ala del Tolosa, Malik Bah, al 71’. A decidere l’incontro in favore dei ragazzi di Giovanni Costantino è stato il gol del fantasista del Parma, Lorenzo Vitali, all’89’.

"Abbiamo fatto decisamente bene nel primo tempo – sottolinea il tecnico azzurro –, dando spazio a tutti coloro che avevano giocato meno nella prima partita. Sono soddisfatto perché i nuovi stanno rispondendo bene e dimostrando il loro valore. Oggi siamo stati in controllo della gara fino all’1-1, poi i nostri avversari sono venuti fuori. Abbiamo saputo soffrire e, alla fine, l’abbiamo spuntata noi nel finale, giocando con intensità e lottando su ogni pallone. Se giochiamo così, non siamo secondi a nessuno”.