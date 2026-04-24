Under 16 ko contro la Danimarca. Pasqual: "Passo avanti nella crescita dei ragazzi"
Sconfitta di misura per la Nazionale Under 16, che perde per 2-1 contro i pari età della Danimarca, nel secondo e ultimo confronto amichevole, andato in scena al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dopo il 4-4 di martedì a Viareggio.
Gli Azzurrini, dopo aver subito l’1-0 avversario firmato al 13’ dall’attaccante dell’Aarhus, Tristan Theilade Thomsen, incassano la rete del raddoppio al 37’, realizzata da Anton Wepia Christiansen, ala del Brøndby, prima che Jody Ardeni, centrocampista del Bologna, accorci le distanze per i ragazzi di Manuel Pasqual al 41’.
“Abbiamo offerto una buona prestazione anche in questo secondo test match – specifica il ct Manuel Pasqual –, faticando un po’ nel primo tempo in fase di costruzione, cosa in cui non abbiamo questa difficoltà solitamente, ma ci tengo a sottolineare la reazione della squadra che, sotto di due gol, ha accorciato le distanze, rimanendo in partita e creando tante occasioni per pareggiare nella ripresa. Sapevamo di affrontare una squadra di livello. Queste partite ci danno sempre più fiducia, consapevolezza e voglia di andare avanti. È stato un raduno che, al netto di un pareggio (4-4, ndr) e una sconfitta (2-1, ndr), ci ha permesso di fare un passo in avanti nella crescita di questi ragazzi”.