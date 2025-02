Ufficiale Valentin Carboni torna all'Inter. Ecco la risoluzione anticipata del prestito al Marsiglia

Valentin Carboni torna all'Inter. Con una nota ufficiale, il club nerazzurro ha infatti reso noto l'accordo per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore con l'Olympique Marsiglia: "FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l'Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005", si legge nel comunicato dell'Inter.

Valentin Carboni, dopo l'esperienza al Monza (2 gol in 32 presenze), lo scorso agosto è passato al Marsiglia in prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 36 milioni (più bonus), e di contro-riscatto a 40 milioni per l'Inter. Una stagione sfortunatissima per il classe 2005: dopo aver raccolto 4 presenze nelle prime 7 partite di Ligue 1 (per 100' complessivi), il 12 ottobre 2024 si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo ha costretto ad un lungo stop che tuttora lo tiene fuori dai campi da gioco.

Valentin Carboni con la maglia dell'Inter. L'esordio in prima squadra avviene il 1º ottobre 2022 contro la Roma all'ottava giornata di campionato, subentrando all'88' al posto di Federico Dimarco. Il 1º novembre seguente, debutta in Champions League in Bayern Monaco-Inter (2-0), sostituendo Correa al 76'. A gennaio 2023, vince il suo primo trofeo con l'Inter, la Supercoppa italiana, battendo il Milan per 3-0. Il 24 maggio, invece, conquista la sua prima Coppa Italia, la nona della storia per il club nerazzurro, grazie alla vittoria per 2-1 in finale contro la Fiorentina (pur non presente tra i convocati).