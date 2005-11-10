Da Varela a Raimondo, chi è già e chi può essere uomo mercato

Quando parti senza le luci dei riflettori e cominci a farti notare con le tue prestazioni diventa inevitabile che il calciomercato si accenda, che nei corridoi che contano si cominci a parlare di te. L’inizio del campionato di Serie A ha acceso i riflettori su Gustavo Varela del Monza, a sorpresa bomber e trascinatore della squadra di Juric. Spifferi di mercato raccontano che Milan e Lazio siano attente alla crescita del 2005 portoghese cresciuto nelle giovanili del Benfica. Se il buongiorno si vede dal mattino, il percorso è tracciato. Per Varela ma anche per Antonio Raimondo, indiscusso protagonista del Frosinone di Alvini. Il buon occhio di Renzo Castagnini, che l’anno scorso ha fiutato l’affare e s’è fatto prestare l’attaccante dal Bologna, non tradisce mai. Un altro anno a Frosinone sta consacrando Raimondo, Inter e soprattutto Juventus ne seguono le evoluzioni. Chissà che a gennaio non possano tentare l’assalto decisivo. A Frosinone attenzione anche a Kvernadze, l’idea che serpeggia tra gli addetti ai lavori è che questo possa essere un anno importante per la sua consacrazione per poi spiccare il volo.

A Cagliari partenza sprint per Paul Mendy, un’intuizione tutta di Guido Angelozzi ( e del suo gruppo di lavoro) che l’anno scorso lo ha portato in Sardegna. L’attuale direttore sportivo dello Spezia ne ha apprezzato le qualità e l’anno scorso ha garantito: “Farà parlare di sé in futuro”. Detto-fatto. Quest’anno subito protagonista. Classe 2007, un futuro luminoso davanti. Difficilmente il Cagliari se ne priverà a gennaio. Ma in estate il destino potrebbe essere tracciato. Direzione salto di qualità.

Sarà un anno importante all’Udinese per Davis. La squadra fatica, Runjaic traballa. Ma il bomber è chiamato a fare gol: il club friulano lo ha blindato e da lui si aspetta le reti decisive almeno per la salvezza. Poi potrebbe essere addio. Riflettori puntati anche su Ekkelenkamp, potrebbe essere lui il prossimo uomo mercato dell’Udinese. Tempo di sondaggi e di un’attività di scouting che porterà i suoi frutti già dal prossimo calciomercato, con un occhio anche a quello estivo. Palla al campo, l’unico giudice chiamato a dare un valore ai calciatori e a far sorridere le società con le plusvalenze che di questi tempi sono oro colato per il calcio italiano. Intanto il mercato si scalda.