Il Venezia stringe per l'allenatore: Nicola a un passo. Contatti per risolvere con la Cremonese

Davide Nicola è balzato al primo posto tra i candidati a sostituire Stroppa come allenatore del Venezia, sorpassando l'ex arancioneroverde Paolo Zanetti. Le idee della società lagunare sono di identificare e arrivare subito all'accordo con il sostituto designato, chiamato a far rialzare una squadra reduce da sei sconfitte su sei partite di Serie A.

Il contratto con i grigiorossi da risolvere

Si avvicina a grandi passi Nicola verso il Venezia. I contatti si stanno intensificando e l'intesa per la nuova avventura del tecnico è ormai a un passo. Secondo quanto appreso da TMW, tra l'altro, l'entourage del tecnico avrebbe già anche approcciato la Cremonese per arrivare alla risoluzione del suo contratto ancora in essere.

Nel suo staff stavolta non ci sarà Barone

Nel nuovo staff di Nicola al Venezia, stando a quanto apprendiamo, non dovrebbe però esserci Simone Barone. L'ex centrocampista è stato al suo fianco ininterrottamente dai tempi di Salerno, diventandone poi il vice all'Empoli, al Cagliari e pure nell'ultima esperienza alla Cremonese.