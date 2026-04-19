Verona-Milan, Sammarco perde pezzi: si ferma anche Oyegoke, entra Lirola

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Si ferma anche Oyegoke, dopo un colpo subito in maniera fortuita da Leao alla caviglia sinistra. Già nel prepartita era arrivata la notizia dei forfait dell'ultimo minuto per Sarr e Suslov, che si erano aggiunti a Bowie e Mosquera (oltre al lungodegente Serdar). Al posto di Oyegoke al 21' entra Lirola.