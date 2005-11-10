Bene all'Hellas Verona e al Mondiale: il Torino su Belghali ci ha visto più lungo delle big

Nella disastrosa stagione dell’Hellas Verona, culminata con la retrocessione in Serie B, era stato uno dei pochi a salvarsi. Poi, il palcoscenico del Mondiale, dove ha conquistato un posto da titolare in tutte e quattro le partite disputate dall’Algeria, trovando anche la via del gol nella sfida della fase a gironi contro l’Austria. Ora Rafik Belghali è pronto a lasciare il segno anche con la maglia del Torino. E il primo passo è già arrivato: nella vittoria per 3-1 contro il Monza, il difensore ha trovato il suo primo gol in granata, confermando di voler essere molto più di una semplice scommessa.

Il Torino ci ha visto lungo

Per come aveva giocato l'anno scorso, faceva un po' strano vedere Belghali ancora aggregato all'Hellas Verona, in Serie B, a fine agosto. Chi ci ha visto più lungo di tutti è stato il Torino e il direttore sportivo Danilo Petrachi, che si è aggiudicato l'algerino l'ultimo giorno di mercato per un milione di euro di prestito a cui ne aggiungeranno altri cinque con l'obbligo di riscatto. Un'operazione da sei milioni che sta già dando i suoi frutti visto che Abate sta costruendo proprio sulla freschezza degli esterni una squadra capace di tornare a vincere tre gare consecutive dopo sette anni e che al momento orbita in zona Europa. E Belghali ha già ripagato tutta la fiducia che il suo allenatore gli sta dando visto che in sei partite ha già fatto registrare un gol e tre assist.

Cercato da alcune big

Eppure, prima dell’affondo decisivo del Torino, il nome di Rafik Belghali era finito sul taccuino di diverse squadre: dall’Inter alla Juventus, passando per la Fiorentina. Se il laterale algerino sia stato in qualche modo sottovalutato è difficile dirlo, ma una cosa è certa: oggi farebbe decisamente comodo a più di una big. Nerazzurri e bianconeri, infatti, si ritrovano a dover adattare rispettivamente Diouf e McKennie sulla corsia destra, mentre in casa viola un eventuale riscatto di Joao Mario rischia di comportare una spesa quasi doppia rispetto a quella necessaria per assicurarsi l’ex Verona. Il tutto mentre Belghali, con la maglia granata, comincia già a dimostrare il proprio valore.