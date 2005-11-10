TMW Vicario vuole tornare in Italia. La Juventus prepara l'offerta, dipende dal Tottenham

Da Alisson al Dibu Martinez, finendo a Guglielmo Vicario. Il portiere di Luciano Spalletti può essere l'italiano, che ha manifestato apertamente la volontà di lasciare l'Inghilterra, spiegando al Tottenham qual è l'intenzione per l'estate. Salutare dopo gli anni agli Spurs, avendo la proposta della Juventus sul tavolo. Nei mesi scorsi c'era già un accordo di massima con l'Inter, ma le richieste del club inglese hanno fatto desistere i nerazzurri che hanno preferito puntare su Provedel per tre milioni contro una valutazione fra i quindici e i venti di Vicario.

Cioè le cifre chieste sia dal Liverpool che dall'Aston Villa per Alisson e Martinez. C'è un però, Vicario potrebbe accontentarsi di una cifra molto inferiore rispetto al brasiliano o all'argentino, che andrebbero più o meno a toccare i sei milioni di euro, senza considerare che è decisamente più giovane rispetto agli altri due, considerando che compirà i 30 anni solamente il prossimo 7 ottobre.

Certo, a livello di palmares non c'è paragone. Però ha pur sempre difeso la porta del Tottenham con cui ha vinto un'Europa League nella scorsa stagione, al netto delle due annate non straordinarie degli Spurs in campionato. Anche per questo vorrebbe tornare, per giocare un campionato di vertice con Spalletti.