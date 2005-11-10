Juventus, il PSG irrompe su Suzuki. Ora è Vicario il favorito per la porta

Il PSG punta Zion Suzuki per la porta. I bianconeri virano così sul prestito di Vicario che dovrebbe essere il nuovo titolare

Il mercato tra Juventus e Paris Saint-Germain potrebbe produrre un curioso effetto domino. Dopo aver definito la cessione di Randal Kolo Muani ai bianconeri, il club francese - secondo la Gazzetta dello Sport - sarebbe pronto a investire parte dell’incasso su Zion Suzuki, portiere del Parma seguito con attenzione anche da Luciano Spalletti. Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus dovrebbe avvenire a titolo definitivo e non più attraverso la formula del prestito. Un’operazione che garantirebbe liquidità immediata al PSG, intenzionato a utilizzarne una parte per tentare l’assalto al portiere giapponese.

Suzuki rappresentava una delle principali opzioni valutate dalla Juventus per rinnovare il reparto, ma l’inserimento dei campioni d’Europa potrebbe rendere la trattativa più costosa e complicata.

Vicario diventa il favorito

La Juventus sembra quindi orientata a spostare le proprie attenzioni su Guglielmo Vicario. Il portiere della Nazionale, attualmente al Tottenham, potrebbe arrivare con la formula del prestito, soluzione considerata più sostenibile rispetto a un investimento immediato per Suzuki. La possibilità di dilazionare i costi permetterebbe ai bianconeri di completare il reparto senza appesantire ulteriormente il bilancio.

Investimenti pesanti per l’attacco

La società ha già destinato risorse importanti alla fase offensiva. Gli arrivi di Kolo Muani e Kerim Alajbegovic comporterebbero infatti un investimento complessivo vicino ai 71 milioni di euro. Proprio per questo la dirigenza preferirebbe evitare un’altra operazione onerosa per il portiere. Vicario, dunque, è sempre più in pole position, mentre il PSG prova a superare la concorrenza per Suzuki.