Vicinissimo il primo acquisto in attacco per il Milan, ma non sarà il solo...

In queste prime settimane di calciomercato, il Milan ha acquistato un portiere (Marco Sportiello, che ricoprirà il ruolo di vice Maignan), un centrocampista (Loftus-Cheek) e un giovanissimo talento per la trequarti (Luka Romero). Presto sarà l'attacco a essere rimpolpato: in attesa dell'arrivo di Christian Pulisic, Furlani e Moncada stanno valutando diversi profili per il ruolo di prima punta e per quello di esterno destro.

La punta

Negli ultimi giorni, il nome più in voga per l'attaccante centrale è quello di Alvaro Morata; lo spagnolo, in uscita dall'Atletico Madrid, ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma anche un ingaggio alto e la possibilità di non poter usufruire del Decreto Crescita da parte del Club rossonero: difficile, dunque, che possa tornare in Italia. Chi potrebbe farlo è Scamacca, anche se alle condizioni non esattamente favorevoli del West Ham e con la priorità data dallo stesso calciatore alla Roma. L'ultima idea è quella relativa a Medhi Taremi, 30enne punta del Porto, opportunità interessante per costi, meno per il passaporto, avendo lo status da extra-comunitario.

L'esterno destro

La priorità è sempre per Samuel Chukwueze; il Milan ha avanzato per lui un'offerta da 25 milioni di euro, ma il Villarreal, nonostante manchi solo un anno alla scadenza del suo contratto, ne chiede 35. Si continuerà a trattare, anche se è evidente che non sarà semplice concluderla positivamente. Ecco perché Furlani e Moncada stanno guardando anche ad altri profili, come quello di Gustav Tang Isaksen, esterno danese del Midtjylland. Il 22enne era stato già seguito con molto interesse nella passata stagione dal Milan, l’accostamento non è nuovo, ma ci sono conferme che potrebbe essere un’alternativa sulla corsia destra.